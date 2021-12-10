РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Учеников, их родителей и педагогов люберецких школ приглашают поучаствовать во всероссийской акции «Культурный марафон – 2021», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Акцию продлили до 24 декабря. В этом году проект приурочили к 125-летию со дня проведения киносеанса. Организаторы подготовили интерактивные задания о мире кино. Тест можно пройти на сайте акции.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. На прохождение теста дают от 15 до 25 минут.

Жюри выберет в качестве победителей 100 учителей и 500 школьников.

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