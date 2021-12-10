РИАМО - 10 дек. Специалисты оперативно-дежурной смены ЦУКС ночью 10 декабря получили сообщение о пожаре в городском округе Мытищи, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

О пожаре стало известно в 2:18. Возгорание произошло в деревне Сумароково в СНТ «Тишина». На тушение пожара были направлены 8 единиц техники и 30 специалистов. Дальнейшая информация о пожаре еще уточняется.

За прошедший день в Московской области произошел 21 техногенный пожар. Для их тушения задействовали 186 специалистов и 53 единицы техники.

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