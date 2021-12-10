РИАМО - 10 дек. В подмосковном Чехове стартовал молодежный форум педагогов, в нем участвуют порядка 100 человек, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«В Чехове проходит молодежный форум «Я – педагог Подмосковья». Участниками форума стали 95 молодых педагогов из 42 муниципальных образований региона», – сказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, это отличная возможность для педагогов обменяться опытом и научиться чему-то новому.

«Привлечению молодых кадров мы уделяем особое внимание. На протяжении 3 дней у наших молодых специалистов будет возможность обменяться опытом и сформировать новые контуры работы с учетом инноваций в области педагогического образования», – отметила Каклюгина.