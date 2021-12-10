РИАМО - 10 дек. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» применяет новые методы в освоении и функционировании территорий крупных градостроительных проектов на территории столицы, в том числе динамическое моделирование. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Инжиниринговый холдинг применяет новые методы освоения территорий. При реализации градостроительных проектов мы, в частности, используем имитационное динамическое моделирование. Получаемые данные позволяют нам принимать управленческие решения, как на этапе создания, так и на этапе функционирования объектов», – сообщил заместитель гендиректора по реализации крупных градостроительных проектов АО «Мосинжпроект» Андрей Антипов в ходе форума РБК «Инфраструктурные инвестиции. Общество. Технологии. Бизнес».

По его словам, налаживанию эффективных коммуникаций между всеми участниками освоения территории позволяет комплексный подход.

«Мы занимаемся совместным проектированием и строительством инженерных коммуникаций и дорог, объектов капитального строительства, а также ведем благоустройство», – пояснил Антипов.

Данный подход обеспечивает поэтапное освоение территории: четкий контроль завершения всех этапов и отдельных участков с соблюдением интересов всех сторон, подчеркнул он. При этом основными критериями при реализации каждого градостроительного проекта являются безопасность, комфорт и доступность для горожан.

«Мосинжпроект» выступает оператором развития ряда крупных градостроительных проектов столицы – Мневниковской поймы, высвобождаемой территории Центра им. М.В. Хруничева, и АДЦ «Коммунарка» в новой Москве. Суммарная площадь планируемых к строительству объектов превышает 12 млн кв. м.

На Мневниковской пойме уже открыли две станции БКЛ метро – «Мневники» и «Терехово». Последняя запустилась 7 декабря в составе участка Большого кольца из 10 станций. Хорошая транспортная доступность станет одним из драйверов развития осваиваемой территории.

«Инфраструктурные инвестиции. Общество. Технологии. Бизнес» является первым ежегодным форумом холдинга РБК о развитии инфраструктурных проектов в России и инвестициях в это направление. АО «Мосинжпроект» выступает партнером мероприятия.