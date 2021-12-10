РИАМО - 10 дек. Почти 150 единиц новых гинекологических кресел, оснащенных световой лампой и пультом управления, поступили в медицинские учреждения Московской области в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Медоборудование было закуплено по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья на 2021-2025 годы, которая реализуется при поддержке министерства здравоохранения РФ.

«Мы продолжаем реализацию масштабной программы по модернизации первичного звена, приобретаем современное медицинское оборудование и технику в наши медорганизации. Это позволяет сделать медицинскую помощь доступной жителям небольших, в том числе отдаленных территорий», - сказала зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что за 2021 год в медорганизации Подмосковья поставили 149 современных гинекологических кресел, которые позволят проводить обследования и малые оперативные вмешательства в комфортных условиях. Все оборудование уже установлено и применяется врачами.

Наибольшее количество гинекологических кресел в рамках программы закуплено в Озерскую, Раменскую, Зарайскую и Ликинскую больницы.