РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В Подольске ученикам с трудной судьбой подразделения «Львовское» профессионального колледжа «Московия» показали производство хлеба на производственной площадке «Коломенское поле» в индустриальном парке «Коледино» и рассказали о возможностях трудоустройства, сообщает администрация округа.

В Подольске трудоустраивают ребят со сложной судьбой. Специалисты стараются помочь каждому найти свое место в жизни в соответствии с личными желаниями, способностями и интересами, а также с учетом конъюнктуры рынка.

Недавно состоялся первый ознакомительный выезд учеников подразделения «Львовское» профессионального колледжа «Московия» в холдинг «Коломенский». Мероприятие инициировало управлением опеки и попечительства министерства образования Московской области по городскому округу Подольск. Проект включает раннюю профориентацию, обучение в профессиональном колледже «Московия», практику, наставничество на предприятии и последующее трудоустройство в холдинге «Коломенский». Он направлен не только на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и на всех жителей округа.

Выпускники узнали об истории создания холдинга, сотрудниках, производственных площадках, продажах продукции, ознакомились с преимуществами работы. Здесь готовы трудоустраивать ребят с профессиональным образованием и тех, кому необходимо обучение и переквалификация. На предприятии создали школу профессионально-производственных компетенций, где обучают соискателей, готовых к сотрудничеству.

Для учащихся провели экскурсию по производству, ознакомили с процессами замеса, выпечки, упаковки хлеба и кондитерских изделий. В образовательном учреждении работает служба содействия трудоустройству выпускников. Специалисты организуют не только экскурсии, но и ярмарки вакансий. В будущем планируют открывать новые специальности под требования и запросы предприятия.

В округе 1300 детей состоят на учете в управлении опеки и около 300 ребят старше 18 лет из числа детей-сирот. В сотрудничестве с холдингом «Коломенское» управление планирует дать выпускникам востребованную специальность, помочь найти практику и трудоустроиться. Многие ребята хотят работать в родном округе. Практика сотрудничества учебных заведений с предприятиями является компонентом интеграции профессионального образования и производства.

Студенты колледжа поблагодарили организаторов за мероприятие и экскурсию. Некоторые ребята выразили желание прийти работать на производственную площадку «Коломенское поле».