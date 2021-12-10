РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов вручил 9 юным жителям округа их первые паспорта гражданина РФ и памятные подарки, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Торжественную церемонию провели в здании администрации Балашихи в рамках акции «Мы — граждане России». Ее цель - воспитание патриотических чувств в молодых людях и уважительного отношения к основному документу гражданина России.

Паспорта получили 9 учащихся Балашихи. Они произнесли слова клятвы посвящения юных граждан России.

Попов, вручая юным балашихинцам их первые паспорта и памятные подарки, пожелал учащимся беречь свой паспорт, хорошо учиться, знать историю своей страны и быть ее настоящими патриотами.

Акция «Мы - граждане России» проводится в Балашихе молодежным центром «Мы Вместе».

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