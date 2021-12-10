РИАМО - 10 дек. В Следственном комитете РФ сообщили, что психиатрическая экспертиза, проведенная Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе, признала его вменяемым, пишет Газета.ru.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Галявиев обвиняется по 4 статьям УК, среди которых «убийство», «изготовление и хранение взрывчатых веществ» и другие.

Молодой человек признал вину в содеянном в полном объеме и раскаялся.

11 мая из-за стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли 9 человек, еще 21 человек пострадал. Стрельбу в учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Стрелка задержали живым — он оказался бывшим учеником данной школы.