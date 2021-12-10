РИАМО - 10 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных врачей-педиатров за важную и ответственную работу. Встреча состоялась в Ершовской амбулатории, которая входит в состав Одинцовской областной больницы. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
Губернатор и медики за чашкой чая обсудили, что больше всего беспокоит специалистов, в чем они нуждаются и как сделать качество оказания медуслуг для пациентов выше.
По его словам, задача власти – быть партнерами врачей. Все что касается цифровизации, решений, которые упрощают жизнь врачей, поставки новых машин – это ответственность властей региона.
В Подмосковье трудятся более 2,6 тыс. педиатров. Ежегодно они проводят порядка 5,4 млн приемов, в том числе – 1,2 млн на дому. Среди этих людей немало талантливых и неординарных специалистов.
К примеру, семейный врач Каринской амбулатории Илья Угорский пользуется большим уважением среди пациентов и задает высокую планку коллегам.
В областные медучреждения в 2021 году поставили около 770 спецавтомобилей. Две «неотложки» пополнили автопарк Ершовской амбулатории, которая обслуживает более 10 тыс. человек.
«Мы бываем с ребенком здесь часто. Врачами очень довольны – они относятся с добротой, назначают адекватное лечение. Несмотря на то, что это сельская амбулатория, здесь есть и кабинет ЛФК, куда с удовольствием ходят и дети, и взрослые», – рассказала жительница деревни Белозерово Елена Сметанникова.
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