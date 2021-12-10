РИАМО - 10 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных врачей-педиатров за важную и ответственную работу. Встреча состоялась в Ершовской амбулатории, которая входит в состав Одинцовской областной больницы. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Губернатор и медики за чашкой чая обсудили, что больше всего беспокоит специалистов, в чем они нуждаются и как сделать качество оказания медуслуг для пациентов выше.

«Сегодня большой запрос на педиатров, врачей узких специальностей. Нагрузка на первичное звено запредельная, есть дефицит врачей, который, думаю, не только в Подмосковье. Раньше у нас в поликлиниках было 120 тыс. посещений в сутки, а теперь в период Covid – 220-230 тыс. Хотел бы поблагодарить вас за вашу благородную службу», – сказал Воробьев.

По его словам, задача власти – быть партнерами врачей. Все что касается цифровизации, решений, которые упрощают жизнь врачей, поставки новых машин – это ответственность властей региона.

В Подмосковье трудятся более 2,6 тыс. педиатров. Ежегодно они проводят порядка 5,4 млн приемов, в том числе – 1,2 млн на дому. Среди этих людей немало талантливых и неординарных специалистов.

К примеру, семейный врач Каринской амбулатории Илья Угорский пользуется большим уважением среди пациентов и задает высокую планку коллегам.

«Я уже 35,5 лет работаю в Одинцовском округе. Лечу и детей, и взрослых. В нашей амбулатории сейчас 2 новых машины «Ларгус», одна – с носилками. Это очень удобно, потому что есть ситуации, когда пациента нужно перевести в стационар либо на обследование», – отметил медик.



В областные медучреждения в 2021 году поставили около 770 спецавтомобилей. Две «неотложки» пополнили автопарк Ершовской амбулатории, которая обслуживает более 10 тыс. человек.



«Мы бываем с ребенком здесь часто. Врачами очень довольны – они относятся с добротой, назначают адекватное лечение. Несмотря на то, что это сельская амбулатория, здесь есть и кабинет ЛФК, куда с удовольствием ходят и дети, и взрослые», – рассказала жительница деревни Белозерово Елена Сметанникова.