РИАМО - 10 дек. Открывшаяся станция Большой кольцевой линии метро «Проспект Вернадского» связана переходом с одноименной станцией старейшей линии столичной подземки – Сокольнической. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С открывшейся станции БКЛ «Проспект Вернадского» можно пересесть на «красную ветку» – первой в столичном метро. При создании станции «Проспект Вернадского» Сокольнической линии, открытой в 1963 году, метростроители предусмотрели специальную камеру для интеграции перспективных линий метрополитена», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он подчеркнул, что именно в этой камере была построена пересадка. Пассажиры станции «Проспект Вернадского» БКЛ могут пройти к ней по специально созданным на платформенном участке балконам.

«Мы, образно говоря, протянули руку метростроителям прошлых лет, которые планировали будущее подземного транспорта Москвы и работали на перспективу», – отметил Кравцов, добавив, что в облике нового «Проспекта Вернадского» отражаются и современные тенденции.

Увязка инженерных систем старой и новой ветки проводилась силами сотрудников ООО «МИП-Строй №1». Это дочерняя компания АО «Мосинжпроект».

«В частности, строители выполнили монтаж систем электроснабжения, вентиляции, связи и видеонаблюдения, а также целого ряда других инженерных коммуникаций», – заявил гендиректор ООО «МИП-Строй №1» Константин Маслаков.

Дизайн станции БКЛ выполнен в стиле хай-тек. Установленные на платформе черные гранитные колонны и светло-серый потолок сочетаются с яркими цветами путевых стен.

Открытие 10 станций БКЛ – «Терехово», «Кунцевской», «Давыдково», «Аминьевской», «Мичуринского проспекта», «Проспекта Вернадского», «Новаторской», «Воронцовской», «Зюзино» и «Каховской» – это самый масштабный единовременный пуск в истории столичной подземки. 7 декабря президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку.

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>