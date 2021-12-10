РИАМО - 10 дек. Лондонский суд удовлетворил апелляционную жалобу США об экстрадиции журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Федеральное агентство новостей.

США выдвинули в отношении Ассанжа 17 пунктов обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Журналисту грозит 175 лет тюремного заключения.

Ранее администрация президента США Джо Байдена сообщала о намерении добиться экстрадиции Ассанжа.

Ассанж получил всемирную известность благодаря созданию международной некоммерческой организации WikiLeaks, публиковавшей секретную информацию государств, добытую при утечках информации и из анонимных источников.

В число наиболее известных публикаций Ассанжа и WikiLeaks входят материалы о незаконных действиях США при проведении военных операций на Ближнем Востоке.

Журналист обнародовал информацию об убийстве мирных граждан во время боевых действий и рассказывал об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.