РИАМО - 10 дек. В пятницу многодетная мать Олеся Бурчак выписалась из родильного отделения Воскресенской первой районной больницы с 11-м ребенком. Женщина получила подарок от властей Подмосковья – новый автомобиль, передает корреспондент РИАМО.

37-летняя женщина родила здоровую девочку весом 3,5 кг 5 декабря. В холле отделения маму и малышку встретили члены семьи, медработники и прибывший поздравить семью председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он вручил многодетной матери орден «Материнская слава».

«Это действительно подвиг, который вы совершаете. 11-й ребенок – большое событие для города и для Московской области. Передаю слова поздравления от губернатора (Московской области Андрея Воробьева - ред.)», – сказал Брынцалов.

По его словам, благодаря таким примерам с 2013 года в Подмосковье втрое увеличилось число многодетных семей. Он также отметил работу врачей родильного отделения и добавил, что руководство региона всегда старается уделять им максимум внимания.

«Мы знаем, что жизнь приходится устраивать с одной стороны дружной семьей, с другой – всегда нужна какая-то помощь и поддержка. Мы обращались, губернатор принял решение – во дворе стоит автомобиль», – сказал Брынцалов, поздравляя семью Бурчак.

По его словам, машина будет хорошей поддержкой в семейных делах. На ней будет удобнее возить детей на учебу и секции, а также ездить в магазин.

«Конечно, мы очень благодарны и Андрею Юрьевичу Воробьеву, вам лично, как его представителю, что приехали, поддержали нас в такой ситуации. Конечно, обстановка такая в стране, слава богу, благоприятная. <…> В наше время свободное почему бы не рождать детей. Когда есть такая поддержка со стороны государства, со стороны медицины», – поблагодарил отец семейства Федор Бурчак.

Олеся Бурчак от всего сердца поблагодарила медицинский персонал. По ее словам, благодаря профессионализму сотрудников ребенок появился на свет здоровым. Во время родов пришлось применять кесарево сечение. Это первый подобный случай в семье. Сама Олеся также хорошо перенесла роды и быстро оправилась. Новорожденную девочку родители назвали Региной.

«Многие боятся идти, а я иду как на праздник. Прихожу, мне рады, там очень хороший персонал, все очень грамотные специалисты. Меня наблюдают, до последнего ведут, переживают, звонят. Очень благодарна женской консультации», – отметила многодетная мама.

С цветами, подарками и шариками семья покинула больницу на новом автомобиле Hyundai H-1.