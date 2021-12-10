РИАМО - 10 дек. За 4 года на портале mos.ru москвичи подали более 103 тыс. заявок на прикрепление детей к поликлиникам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметил руководитель московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, российская столица - один из лидеров в мире по цифровизации сферы здравоохранения. Благодаря единой цифровой платформе москвичи могут в удаленном режиме оформлять документы и записываться на прием к врачам.

«Сегодня с помощью онлайн-сервисов на портале mos.ru горожане могут прикрепиться к детским и взрослым поликлиникам, в том числе стоматологическим, а также к женским консультациям», — уточнил Лысенко.

Чтобы прикрепить ребенка к городской поликлинике онлайн, нужен столичный полис обязательного медицинского страхования. Также нужно подтвердить право законного представителя ребенка в личном кабинете на mos.ru. Горожане могут прикрепить детей к одной из 40 поликлиник.