РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. В пятницу холодную воду отключили в ряде домов и учреждений микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 10:00 и до окончания работ для проведения работ на водопроводе ХВС требуется временное прекращение подачи водоснабжения в микрорайоне Железнодорожный.

Под отключение попали дома на улицах Жилгородок, дома №№11, 13; Автозаводская, дома №№4, 4/1, 4/2, 4/3, 7, 8, 2а (д/сад); Юбилейная, дома №№4/3, 4/4, 4/54а, 4, 4/1, 2(детсад), 2/1, 2/2, 6, стр. 1 (кафе), КНС 2-1, КНС 2-1a.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.

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