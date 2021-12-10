РИАМО - 10 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 712 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число заболевших зарегистрировали в Люберцах (119), Балашихе (108), Одинцовском округе (103) и Подольске (95), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

74 случая заболевания коронавирусом за сутки выявили в Королеве, 72 – в Мытищах, 54 – в Богородском округе, 53 – в Ступине, 52 – в городском округе Пушкинский, 45 – в Раменском округе, по 43 – в Чехове и Коломне, по 42 – в Истре, Серпухове и Долгопрудном, по 40 – в Солнечногорске, Воскресенске и Реутове, 39 – в Орехово-Зуевском округе, 36 – во Фрязине.

34 – в Наро-Фоминском округе, 33 – в Красногорске, 32 – в Кашире, 30 – в Щелкове, 29 – в Краснознаменске, по 22 – в Зарайске, Павловском Посаде и Жуковском, 20 – в Дмитровском округе, по 19 – в Ивантеевке и Лыткарине, 17 – в Электростали, по 16 – в Талдомском округе и Дубне, по 15 – в Сергиево-Посадском округе, Егорьевске и Пущине.

По 14 – в Волоколамском округе и Озерах, по 13 – в Бронницах, Лобне и Черноголовке, по 11 – в Рузском округе, Домодедове и Луховицах, 10 – в Шатуре, 8 – в Электрогорске, по 7 – в Серебряных Прудах и Лотошине, 6 – в Ленинском округе, по 5 – в Дзержинском и Клину, по 2 – в Котельниках и Лосино-Петровском, по 1 - в Можайском округе и Власихе.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Рошале, Химках и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 608 638 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 987 человек. Выздоровели и выписались 541 950 человек.

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