РИАМО - 10 дек. Московское областное управление ФАС России внесло сведения об ООО «Блеск» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта, сообщает пресс-служба ведомства.

На компанию пожаловалось Главное управление пенсионного фонда РФ № 5 по Москве и Московской области.

Организация не представила заказчику проект контракта по профилактической противовирусной дезинфекции помещений управления, который был бы подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

В подмосковное УФАС России поступило уведомление об уклонении организации от заключения контракта на оказание услуг. В связи с этим ведомство приняло решение внести сведения в отношении ООО «Блеск» в реестр недобросовестных поставщиков услуг.