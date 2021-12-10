РИАМО - 10 дек. Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу обвиняемого в покушении на убийство сотрудника хостела на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
ЧП произошло ночью 8 декабря в помещении хостела на 3-й Новоостанкинской улице в Москве. У обвиняемого произошел конфликт с администратором гостиничного помещения. Тогда он нанес сотруднику ножевые ранения в область жизненно важных органов, а затем скрылся. Раненый был госпитализирован, где ему оказали необходимую помощь.
В короткие сроки была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Его задержали и предъявили обвинение.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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