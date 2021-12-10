РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 дек. Глава городского округа Дзержинский Сергей Будкин наградил 3 медиков городской больницы орденами Пирогова за самоотверженный труд и большой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Награды вручили заведующему отделением анестезиологии и реанимации Денису Кощееву, врачу-заведующему терапевтическим отделением Татьяне Федосеевой и участковому врачу-терапевту, исполняющему обязанности заведующего терапевтическим отделением Антонине Александровой.

«Мы гордимся вами, спасибо огромное за вашу работу. Крепкого здоровья вам и вашим близким», - сказал Будкин.

Главный врач Дзержинской городской больницы Наталья Архипова добавила, что за 2021 год в медучреждении вылечили более 6 тыс. пациентов с коронавирусом.