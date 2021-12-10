РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В подмосковном Домодедове за сутки выявили еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 17 249 случаев заболевания, передает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 1 712 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 608 638 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 987 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 541 950 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.