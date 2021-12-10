РИАМО - 10 дек. Депутат Госдумы Никита Чаплин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова.

«Погиб мой товарищ и коллега, депутат Мособлдумы, Эвклид Герасимович Зафиров. Мне жаль, что не стало человека, беззаветно преданного Коломне, своему делу, глубоко любящему свой родной край. Вечная память!» - написал Чаплин на своей странице в Instagram.

Зафиров погиб в ДТП, которое произошло поздно вечером 9 декабря на 65-м км трассы М-5 «Урал». Легковушка, в которой был Зафиров и еще один человек, столкнулась с грузовиком. Погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле.

Ранее свои соболезнования в связи с трагической смертью Зафирова выразил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.