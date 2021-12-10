РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 дек. В многофункциональном центре в доме №40 на улице Академика Жукова в городском округе Дзержинский установили криптобиокабину для оформления заграничного паспорта на 10 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Теперь жители могут подать заявление, сделать цифровую фотографию и сдать отпечатки пальцев сразу на месте. Криптобиокабину купили и установили на финансирование из местного и областного бюджетов в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Чтобы оформить загранпаспорт на 10 лет, на портале Госуслуг необходимо заполнить анкету и оплатить пошлину. После чего заявителю назначат время, в которое ему нужно прийти в центр «Мои Документы». Перед использованием криптобиокабины оператор МФЦ проконсультирует жителя.

Воспользоваться кабиной могут только жители Дзержинского, у которых есть постоянная регистрация на территории горокруга.

Глава горокруга Сергей Будкин ознакомился с работой криптобиокабины. По его словам, в МФЦ появится 13 окно.