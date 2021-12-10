РИАМО - 10 дек. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на шоссе М-5 «Урал», в котором погибло двое человек. Одним из погибших был депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Следователем было возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

ДТП произошло поздним вечером 9 декабря. На трассе М-5 «Урал» легковое авто, в котором находился Зафиров и еще один человек, врезалось в грузовик. Оба человека, находившихся в легковушке, погибли. Депутат входил в комитет по строительной политике, энергетике и ЖКХ Мособлдумы.

Ранее свои соболезнования в связи с гибелью Зафирова выразили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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