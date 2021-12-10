РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Спортсмены клуба «GROUND & POUND» из городского округа Люберцы на всероссийском турнире по бразильскому джиу-джитсу «Rock&Rolling 13» выиграли 10 медалей и заняли первое общекомандное место, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили в Москве.

«Наша команда вошла в зачет и заняла первое общекомандное место среди детей 2016-2017 года рождения», - тренер спортсменов Севак Авагян.

Тигран Амирян забрал две золотые медали, Михаил Макарович – две серебряные, Амир Саидов – золотую и серебряную, Максим Муштук – две золотые и Турпал Махмутмерзаев – две серебряные.

По словам Авагяна, без медалей остались несколько спортсменов.

«Для них это был первый опыт. Думаю, в скором времени и они начнут показывать результаты. Главное, не сдаваться», - подчеркнул Авагян.