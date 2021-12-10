РИАМО - 10 дек. Руководители четырех муниципальных образований Подмосковья подписали акты передачи концессионных соглашений с ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», в соответствии с которыми в модернизацию систем теплоснабжения этих округов инвестируют почти 40 млрд рублей, передает корреспондент РИАМО.

Торжественная церемония подписания документов прошла в присутствии вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. Акты подписали министр энергетики Московской области Александр Самарин, генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» Вячеслав Васин, а также глава городского округа Воскресенск Артур Болотников, и. о. главы городского округа Клин Эдуард Каплун, глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев и глава Солнечногорска Виктор Родионов.

«Хотелось бы от лица губернатора поблагодарить всю команду «Газпрома» за этот проект. <...> Модернизация четырех районов для нас жизненно важна. В этих муниципальных образованиях самое изношенное теплосетевое хозяйство, изношенные котельные, изношенные сети. Надеюсь на успешную работу и новую, качественную жизнь Клина, Солнечногорска, Воскресенска, Сергиева Посада», - сказал Хромушин.

Он отметил, что из-за долгов в размере около 1,5 млрд рублей в указанных округах летом периодически отключали горячую воду.

«Когда входит с инвестициями такой мощный холдинг, как «Газпром», мы можем в течение 3 лет основные проблемные вопросы снять. <...> «Газпром» в течение 3 лет вкладывает порядка 7,5 млрд рублей. Всего за весь период концессии инвестиции составят 37,5 млрд рублей», - подчеркнул Хромушин.

По его словам, концессионные соглашения заключены на срок порядка 20 лет. В этот период концессионер будет эксплуатировать теплоснабжающий комплекс, а также осуществит строительство и модернизацию объектов теплоэнергетики.

«На этот период заключены долгосрочные тарифные индексы, нам не нужно будет каждый год их пересматривать. Это очень важно», - подчеркнул Хромушин.

Как отметил генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» Вячеслав Васин, всего будет построено 106 источников тепла и модернизированы 110, построено и переложено более 100 км сетей.

«Наша компания провела полное обследование территории. Сформирован план мероприятий инвестиционной программы. Мы понимаем, в каких объектах нужно поменять оборудование. Таких объектов 175. На каждой территории будет работать отдельный филиал, будем информировать жителей о наших планах», - сказал Васин.

По его словам, новые котельные будут полностью современными.

«Для жителей это стабильное обеспечение теплоснабжения. Мы понимаем планы по развитию территорий, работаем в тесном сотрудничестве с муниципалитетами. Предусматриваем строительство дополнительных мощностей», - заключил Васин.