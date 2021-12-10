РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. В школах №№5, 8, 14, 20, 21, 26, 30 и 33 подмосковной Балашихи установлены «ЭКОпункты», куда можно сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки, всего в округе установлено 33 таких точки, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Автоматы созданы для приема вторичного сырья с целью дальнейшей переработки. «ЭКОпункты» позволяют также получить баллы от сданной тары, которые можно потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания. Для этого их нужно просто зарегистрировать на сайте eco-punkt.ru.

Подрастающее поколение охотно приняло эту идею.

Школы – не только образовательные учреждения, но и воспитательные – еще один аспект создания «ЭКОпунктов». Именно в образовательных учреждениях важно прививать детям правильное отношение к окружающей среде и умение заботиться о ней, а именно, путем раздельного сбора вторичного сырья.

Занятия по экологической тематике планируют проводить в школах Подмосковья>>