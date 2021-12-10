РИАМО - 10 дек. Пользователи в пятницу стали сообщать о сбоях в работе онлайн-сервисов Сбербанка, свидетельствуют данные на сайте downdetector.ru.

В основном пользователи жалуются на невозможность работы с мобильным банкингом (41%).

Также многие жалуются на трудности с переводом денежных средств (40%), а у 19% юзеров зафиксированы проблемы с онлайн-банкингом

Чаще всего на проблемы жалуются пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других крупных российских городов.