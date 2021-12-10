РИАМО - 10 дек. Первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук принял участие в церемонии награждения победителей Национальной Премии бизнес-коммуникаций (НПБК).

НПБК – главная награда за эффективные маркетинговые практики и одно из важнейших деловых событий страны, это ежегодный проект Ассоциации коммуникационных агентств России.

В этом году церемония награждения состоялась в офлайн-формате.

Александр Менчук наградил победителей конкурса «Лучшая Маркетинговая кампания» в следующих номинациях:

«Эффективность в бизнесе» и «Инновации и технологии». Лауреатами премии 2021 года стали агентства Mindshare, OMD Media Direction, BBDO Moscow, Leo Burnett Moscow и Humanz.

«Развитие российской рекламной индустрии – наша общая задача. Всегда важно, нужно и полезно говорить спасибо за хорошо сделанную работу», – поблагодарил Менчук лучших маркетологов страны за профессионализм и вовлеченность в любимое дело.