РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Сотрудники ГИБДД в городском округе Люберцы присоединились к акции «Безопасная зима», сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Профилактические работы проводят на территории всего Подмосковья.

Автоинспекторы посетили открытую площадку с горкой для катания на санках и тюбингах. Родителям напомнили о правилах безопасности и призвали избегать небезопасные места для катания. Также инспекторы рассказали, что за экстремальный отдых с использованием транспорта и надувных санок грозит административное наказание и риск получить серьезные травмы.

Жителям рекомендовали носить световозвращающие элементы на одежде. Участникам акции подарили фликеры.

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