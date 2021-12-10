РИАМО - 10 дек. Начинается строительство разворотной эстакады съезда с проспекта Генерала Дорохова к ТПУ, формирующемуся на базе станции метро «Аминьевская». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Приступаем к строительству разворотной эстакады съезда с проспекта Генерала Дорохова к ТПУ «Аминьевское», которое формируется на базе станции Большого кольца метро. Работы планируется выполнить в течение 16 месяцев», - отметил Андрей Бочкарев.

Как пояснил заместитель мэра, новые участки улично-дорожной сети обеспечат удобный подъезд автотранспорта от микрорайона Очаково-Матвеевское к ТПУ и станции метро «Аминьевская».

«Также будет обеспечен съезд с проспекта Генерала Дорохова на улицы Матвеевская и Веерная, и на Аминьевское шоссе в сторону Мичуринского проспекта», - добавил Андрей Бочкарев.

По словам руководителя департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, все торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации на данный момент завершены.

«Проектом в частности предусмотрено строительство проектируемого проезда №1656 протяженностью 263 метров, левоповоротного однополосного съезда с проспекта Генерала Дорохова на проектируемый проезд №1656 протяженность 440 метров с разворотной эстакадой над проспектом длиной 212 метров, подъездных дорог к существующим гаражным комплексам протяженностью 83 метра. Кроме того, запланировано устройство остановки наземного городского пассажирского транспорта и переустройство инженерных коммуникаций», - отметил Рафик Загрутдинов.

Он также уточнил, что работы проводятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках реализации проектов по строительству южного участка Северо-Западной хорды и Южного дублера Кутузовского проспекта.

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