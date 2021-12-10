РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Строительство жилого комплекса «Томилино» из 426 квартир в деревне Жилино городского округа Люберцы завершат в III квартале 2022 года, сообщает агентство Maximova&Bykov Consulting.

Работы профинансирует группа «Самолет». Так, 332 владельца квартир получат ключи в приоритетном порядке первой очереди строительства. Жилые помещения передадут с чистовой отделкой.

Сторонний застройщик не реализовал проект в плановые сроки. Сначала проведут строительно-техническую экспертизу, затем определят объемы и стоимость работ.

Рядом с корпусами реализуют проект «Егорово Парк», в котором планируется построить школу на более чем 2 тыс. мест, детских садов на порядка 1,1 тыс. детей, поликлиники и ФОК.

«Мы добросовестно выполним все обязательства, которые взяла на себя наша компания по завершению проблемного ЖК и вручим клиентам долгожданные ключи в IV квартале 2022 года», - сказал руководитель проекта «Егорово Парк» Рустам Исхаков.