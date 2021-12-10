РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Рабочие проведут промывку внутриквартальных сетей водоснабжения в двух домах Подольска 22 декабря, сообщается на сайте подольского МУП «Водоканал».

Для поддержания качества услуг 22 декабря с 09:00 до 17:00 будет проводиться плановая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по адресу: улица Чехова, 8 и Революционный проспект, 19/21.

После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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