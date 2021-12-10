РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 95 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 22 985 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1 712 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 608 638 случаев заболевания коронавирусом. Скончался 10 987 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 541 950 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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