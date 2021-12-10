РИАМО - 10 дек. На время реверсивного движения на участке Белорусская – Савеловская МЦД-1 для пассажиров расширят возможности бесплатной пересадки, сообщил РИАМО заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что новая логика поездок по первому диаметру позволит повысить мобильность пассажиров на время реверсивного движения по участку этой магистрали.

«С 11 декабря и до окончания реверса пересадка с D1 на D1 через метро или МЦК будет бесплатной. Это позволит пассажирам не ждать следующий поезд в условиях увеличенных интервалов, а поменять привычный маршрут и объезжать участок реверса, возвращаясь потом на диаметр. Мы понимаем, что реверс добавляет неудобства пассажирам, но это временное решение необходимо для развития железнодорожной инфраструктуры и запуска D4», - подчеркнул Ликсутов.

Для получения дополнительной бесплатной пересадки необходимо валидировать карту «Тройка» на входе и выходе. Для большего удобства на Белорусском вокзале установят 10 дополнительных валидаторов на платформе между 8 и 9 путями.

Раньше при пересадке с диаметра на метро или МЦК, а затем возвращении на тот же диаметр повторно списывалась стоимость проезда. С 11 декабря пересадка МЦД-1 – метро – МЦД-1 или МЦД-1 – МЦК – МЦД-1 будет бесплатной. Благодаря этому пассажиры смогут выйти на Белорусском вокзале, пересесть на метро, доехать до «Савеловской» и продолжить поездку на МЦД-1, не оплачивая проезд повторно.

Указанная схема будет работать только на первом диаметре в течение 90 минут с первой валидации при условии оплаты проезда картой «Тройка».

С 12 декабря на участке Белорусская - Савеловская МЦД-1 вводится реверсивное движение поездов. На время реверса движение между Савеловской и Белорусской организуют «пакетным» способом. В одну сторону будут пропускать сразу несколько поездов, интервал движения составит от 5 до 30 минут.

Ощутимые изменения в расписании поездов затронут только центральный участок МЦД-1. На радиусах объем движения в часы пик, в том числе из дальнего пригорода, сохранится практически на прежнем уровне. Но для многих из них Белорусский и Савеловский вокзалы станут конечной остановкой. Также некоторые поезда проследуют станции Беговая и Тестовская без остановки. Реверс отразится и на графике работы «Аэроэкспресса».

За время действия реверса участок расширят до 4 путей, здесь уложат 15 км путей, проведут комплексное развитие инфраструктуры, построят 3,8 км шумозащитных экранов.