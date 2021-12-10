РИАМО - 10 дек. Более 3 тыс. лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капремонта, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.
Больше всего новых подъемников установили на юго-востоке (654), юго-западе (499) и на востоке столицы (371). Лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.
Он подчеркнул, что устанавливают лифтовое оборудование, произведенное в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.
Сегодня в многоквартирных домах столицы более 112 тыс. лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.
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