РИАМО - 10 дек. Более 3 тыс. лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капремонта, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

Больше всего новых подъемников установили на юго-востоке (654), юго-западе (499) и на востоке столицы (371). Лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.

«С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. С 2011 года в Москве заменили более 39 тыс. лифтов», – отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что устанавливают лифтовое оборудование, произведенное в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

Сегодня в многоквартирных домах столицы более 112 тыс. лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.​

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