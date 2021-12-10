РИАМО - 10 дек. Пятница и суббота в Московском регионе будут самыми морозными, температура воздуха будет опускаться до минус 19 градусов, а уже на следующей неделе придет потепление, сообщается на сайте «Метеовести».

Так, 11 декабря температура воздуха составит под утро минус 19-16 градусов, днем немного потеплеет до минус 13-11 градусов.

А на следующей неделе придет потепление. Ночью температура воздуха в Москве и области предположительно составит минус 10 градусов, а днем может потеплеть до минус 4 градусов.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в регионе стала самой холодной с начала зимы. Так, в Клину градусники термометра опускались до минус 24,1 градуса.

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