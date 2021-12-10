РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска с 13 до 19 декабря уделят особое внимание контролю соблюдения режима труда и отдыха водителями грузопассажирского транспорта, а также проверят наличие тахографов в транспортных средствах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие «Тахограф» пройдет в целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами. Рейды проведут на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Тахографы представляют собой средства контроля, которые в автоматическом режиме фиксируют информацию о том, с какой скоростью и по какому маршруту двигалось транспортное средство, а также о режиме труда и отдыха водителя. Он фиксирует превышение скорости и чрезмерную усталость водителя. Кроме того, показания тахографа позволяют установить виновность или невиновность водителя в дорожно-транспортном происшествии.

Одна из задач операции «Тахограф» - не допустить переработок, усталости водителя за рулем. Тем самым повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить аварийность.

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