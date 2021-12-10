РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 дек. В Королеве полицейские рассказали ветеранам о формах мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Участковый уполномоченный полиции и старший юрисконсульт УМВД встретились с посетителями Дома ветеранов Королеве в и рассказали о наиболее распространенных схемах мошенничества. Полицейские проинформировали о том, что злоумышленники могут представляться работниками различных соцучреждений, благотворительных фондов или жилищно-коммунальных служб. Пользуясь доверчивостью, они вводят людей в заблуждение, а затем завладевают денежными средствами.

Жителей предупредили, что потенциальные мошенники могут воспользоваться наступающими новогодними праздниками. Поэтому сообщение о неожиданных подарках - повод насторожиться. Заманчивое предложение от незнакомых граждан может быть частью преступной схемы.

Сотрудники полиции рекомендовали пенсионерам быть внимательными, если по телефону, через социальные сети или другими способами у них пытаются узнать данные банковской карты, пароли или другую персональную информацию. Это явные признаки мошенничества. Представители банка обладают подобными данными и не будут требовать ПИН-код.

В завершение мероприятия участникам акции раздали тематические памятки.

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