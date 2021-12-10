РИАМО - 10 дек. Сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге жилого дома на улице Девичье поле в Коломне, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что в ночное время злоумышленник через незапертую входную дверь проник в дом, расположенный на ул. Девичье поле, и с помощью сухого спирта, листовок, зажигалки, принесенных с собой, поджег жилище», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что пожар, начавшийся в доме, увидели полицейские, которые патрулировали территорию округа. Правоохранители подъехали к горящему дому и задержали поджигателя, выходившего из здания в этот момент. Мужчина признался, что поджег дом, однако не смог объяснить причину своих действий.

В результате происшествия никто не пострадал, сумма нанесенного пожаром ущерба составила 300 тыс. рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

По предварительной информации, мужчина причастен к более чем 10 поджогам частных домов и хозяйственных построек на территории Коломны.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.