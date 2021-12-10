РИАМО - 10 дек. Готовность станции «Нагатинский Затон» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро достигла 60%. Возведение внутренних стен и перегородок завершилось на 48%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время монолитные работы на станции завершены на 86%, земляные более чем на 91%. При этом разработка котлована станции завершена в полном объеме. На 14% выполнена отделка внутренних помещений. Более чем наполовину выполнена гидроизоляция, возведение внутренних стен и перегородок – на 48%», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в перспективе на базе станции «Нагатинский Затон» построят одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с жильем, социальными объектами и дополнительными паркингами.

«Строительство жилого комплекса с детским садом на 150 малышей и школой на 300 учащихся выполнят в рамках второй очереди развития транспортного узла», – подчеркнул Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций Мосметро) Юрия Кравцова, общая строительная готовность восточного участка БКЛ, который включает станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики», оценивается в 57%.

«Восточный участок Большого кольца протяженностью 11 км с четырьмя станциями в составе активно строится: его общая готовность превысила 57%. Тоннелепроходческие работы на участке выполнены на 98%. Десятиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Лилия» ведет работу по проходке двухпутного тоннеля на участке от «Нагатинского Затона» до «Кленового бульвара», а шестиметровый щит «Елена» прокладывает однопутный тоннель между переходной камерой около станции «Кленовый бульвар» и камерой металлоконструкций недалеко от станции «Каширская», – рассказал Кравцов.

Отмечается, что открытие станций восточного участка БКЛ улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.

7 декабря президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку из десяти станций Большой кольцевой линии метро.

«На днях мы открыли движение на большом участке БКЛ - от «Мневников» до «Каховской». Самый сложный этап строительства метрокольца - проходка 70 тоннелей - уже выполнена на 99%. До конца года завершим проходку еще двух тоннелей на востоке линии», - написал Собянин на своей странице в социальной сети по случаю открытия движения.

Строительство Большой кольцевой линии метро − главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.