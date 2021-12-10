РИАМО - 10 дек. В настоящий момент станция «Печатники» восточного участка Большой кольцевой линии столичного метро построена на 45%. Этот показатель рассчитан без учета пересадочного узла, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как рассказал, заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в настоящий момент строительная готовность основных конструкций станции составляет 52%. Рабочие уже уложили около 23 тыс. кубометров бетона.

Кроме того, более чем на 50% выполнены работы по гидроизоляции этой станции. При этом специалисты продолжают строить внутренние перегородки. А еще здесь идут архитектурно-отделочные работы и монтируются инженерные системы.

Заммэра рассказал о внешнем оформлении станции. Так, по проекту там будут присутствовать характерные для типографии цвета: черные, серые и белые. Внешний вид «Печатников» будет лаконичен и сдержан.

Бочкарев также отметил, что, согласно проекту, наземные вестибюли будут напоминать книжную полку. Они будут выполнены из материалов черно-серой гаммы.

«Территорию вокруг благоустроят: высадят деревья, кустарники, цветы, установят лавочки, урны и фонари», − добавил заммэра.

«Территорию вокруг благоустроят: высадят деревья, кустарники, цветы, установят лавочки, урны и фонари», − добавил заммэра.

По словам гендиректора компании «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает оператором программы развития московского метро) Юрия Кравцова, на этой станции вскоре появится пересадка на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.

Сейчас там идут подготовительные работы для разработки котлована пересадочного узла.

Когда ТПУ введут в эксплуатацию, станция «Печатники» станет пересадочным узлом не только для местных жителей, но и для пассажиров «салатовой» ветки.

Восточный участок БКЛ включает станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Его открытие улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.

На этой неделе столичный градоначальник Сергей Собянин вместе с президентом России Владимиром Путиным дал старт движению по трем участкам Большой кольцевой линии метро от станции «Терехово» до станции «Каховская». Всего на западе, юго-западе и юге Большого кольца подземки открыли двери для пассажиров 9 новых и одна реконструированная станция.

Строительство Большой кольцевой линии метро − главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>