РИАМО - 10 дек. Около Каракольских озер в Республике Алтай обнаружен разбившийся вертолет Robinson R-66. Он вылетел из Новокузнецка Кемеровской области, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал источник издания, признаков жизни рядом с обломками нет. По его данным, на борту воздушного судна находился только один человек – пилот. Он летел за туристами.

Пилот должен был забрать туристов в районе Каракольских озер Горного Алтая. Однако связь с ним пропала и сработал аварийный маяк.