РИАМО - 10 дек. В Москве полностью завершились работы по строительству двухпутного тоннеля на востоке Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, тоннелепроходка велась под реками города и в непосредственной близости от действующей станции метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Тоннелепроходческий щит «Виктория» диаметром 10 м проложил двухпутный тоннель протяженностью порядка 1 690 м между будущими станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» строящегося восточного участка БКЛ в достаточно сложных условиях», − рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на протяжении всего маршрута, по которому велась проходка тоннеля, осуществлялся круглосуточный мониторинг состояния близлежащих сооружений, почв и поверхности земли.

«В начале своего маршрута «Виктории» пришлось преодолеть техническую зону действующего метрополитена в непосредственной близости от станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии и пройти под коллектором подземной реки Нищенка», − добавил Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций Мосметро) Юрия Кравцова, проходка была осложнена залегающими по трассе тоннеля под Нагатинским затоном и руслом Москвы-реки неустойчивыми грунтами от водонасыщенных песков до мягкопластичных суглинков и глин с прослойками песчано-галечниковых грунтов.

«Работы велись на глубине до 30 м, ввиду непростой гидрогеологии примерно посередине пути была произведена замена режущего инструмента ТПМК на специально оборудованной площадке», − отметил Кравцов.

По словам руководителя холдинга, далее тоннелепроходческий щит вел работы на глубине от 11 до 16 м под руслом Нагатинского затона, пройдя еще порядка полукилометра.

До этой проходки ТПМК «Виктория» был задействован на строительстве двупутных тоннелей на Некрасовской линии метро от «Окской» до «Нижегородской» и Большого кольца подземки от «Текстильщиков» до «Печатников», в совокупности пройдя в Москве свыше 6 км подземных трасс, а также участвовал в строительстве тоннелей в Сочи.

7 декабря президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку из десяти станций Большой кольцевой линии метро.

«На днях мы открыли движение на большом участке БКЛ - от «Мневников» до «Каховской». Самый сложный этап строительства метрокольца - проходка 70 тоннелей - уже выполнена на 99%. До конца года завершим проходку еще двух тоннелей на востоке линии», - написал Собянин по случаю открытия движения на своей странице в социальной сети.

Строительство Большой кольцевой линии метро − главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>