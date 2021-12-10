РИАМО - 10 дек. За последние сутки в Москве после лечения от коронавируса выздоровели еще 3 372 человека. С начала пандемии болезнь удалось победить 1 805 490 москвичам, сообщает столичный оперштаб.

За сутки на территории столицы выявили 3 477 новых случаев заражения. Были госпитализированы 800 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 576 человек.

Кроме того, за последние 24 часа скончались 89 человек с подтвержденным Covid-19, с начала пандемии инфекция унесла жизни 35 124 москвичей.

Врачи напоминают о необходимости сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация бесплатна, пройти ее можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах, развернутых в популярных общественных местах.

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