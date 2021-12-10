РИАМО - 10 дек. За минувшие сутки в столице выявили 3 477 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составляет 1 978 376, сообщает столичный оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число госпитализаций Covid-пациентов снизилось в Москве на 40%.

Самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Также необходимо помнить и о ревакцинации. Эту процедуру нужно проходить через 6 месяцев после введения первого компонента вакцины.

По последним данным, в столице полностью привились от коронавируса более 5,8 млн горожан.

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