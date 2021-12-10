РИАМО - 10 дек. За минувшие сутки в России умерло 1 176 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. С начала пандемии инфекция унесла жизни 287 180 россиян, сообщает оперштаб.

Также за сутки болезнь удалось победить 35 657 пациентам. За все время пандемии болезнь побороли 8 673 518 пациентов в стране.

По последним данным, коллективный иммунитет в стране составляет 53,7%. Полностью привились от коронавируса почти 64 млн россиян.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что до конца года в стране начнется кампания по вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Их будут прививать препаратом «Спутник-М».

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