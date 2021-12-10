РИАМО - 10 дек. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились еще 2 248 человек, с начала пандемии после перенесенного коронавируса в регионе выздоровели 541 950 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 1712 случаев заражения коронавирусом, 56 человек с подтвержденным Covid-19 скончались за сутки.

С начала пандемии в области зафиксировали 608 638 случаев заболевания коронавирусом, 10 987 человек умерли от этой болезни.

Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье достиг 72,5%, а число жителей, прошедших двухкомпонентную вакцинацию, составило 4 163 546 человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>