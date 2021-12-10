РИАМО - 10 дек. 11 и 12 декабря жители Москвы смогут бесплатно попробовать веганские бургеры и кофе с растительным молоком HI!. Брендированный фудтрак будет ждать гостей около фудмолла «Депо» с 12:00 до 17:00, сообщает пресс-служба компании «ЭФКО».

Необычная еда будет интересна всем поклонникам полезной растительной пищи - вегетарианцам, веганам, флекситарианцам, а также каждому, кто желает попробовать растительное мясо. У «Депо» ждут всех, для кого «ответственное потребление» не пустой звук, а часть образа жизни, кто не отделяет свою жизнь от будущего планеты.

«Когда мы только задумывали «Еду будущего», решили, что будем в рамках этого проекта инвестировать только в такие технологии, которые отвечают на каждый из трех вызовов, стоящих сегодня перед глобальной индустрией продуктов питания. Это здоровье, экология и доступность еды. Мы даже назвали это правильной, зеленой стороной истории», – сказал исполнительный директор «ЭФКО», сооснователь «Еды будущего» Сергей Иванов.

Он пояснил, что идея Hiburger tour состоит в том, чтобы как можно больше людей познакомились с этим проектом, чтобы жители Москвы узнали, насколько вкусной может быть зеленая еда из растительных альтернатив мясу и молоку.

«Это еда, которая сохраняет нас в гармонии с природой и не вредит здоровью. Надеемся, вам понравится. Будет вкусно и атмосферно!» - отметил Иванов.

Каждый уикенд фудрак приезжает в новый город. Так, 20 и 21 ноября растительное молоко и растительное мясо бренда HI! уже попробовали более 900 жителей Казани. Следующую остановку фудтрак сделал в Нижнем Новгороде 27 и 28 ноября. В минувшие выходные акция прошла в Туле. Завершающей точкой маршрута Hiburger tour станет Санкт-Петербург.

Подробности о Hiburger tour можно найти в официальном Instagram-аккаунте HI!.

Продукцию HI! уже можно приобрести в ресторанах по всей стране и более чем в 1,5 тыс. магазинов, включая онлайн-ритейлеров «Утконос онлайн» и Ozon Express, сети «О’кей», «Магнит», «Перекресток», «Глобус», Spar, «ВкусВилл» и другие.

HI! (Healthy Innovation, «Здоровые инновации») – это первый бренд фудтех-проекта «Еда будущего» акционеров белгородской «ЭФКО» (производитель торговых марок «Слобода» и Altero). Сегодня HI! – это растительное мясо и молоко. Растительное мясо готовится на основе трех видов белка: соевого, горохового и рисового с добавлением трех видов масел, пищевых волокон и витаминов. С помощью технологии HI-meat разработчики создали котлеты Hiburger, а также наггетсы, фарш, фрикадельки и пельмени. Производство расположено в Алексеевке Белгородской области.

Результаты десятков слепых дегустаций подтверждают, что, будучи полностью растительным, HI! действительно воссоздает вкус и консистенцию обычного мяса – без вреда для здоровья и экологии.