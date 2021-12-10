РИАМО - 10 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1712 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировали 608 638 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 3 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье составил 72,5%. Прививку от коронавируса двумя компонентами вакцины сделали 4 163 546 человек.

Ранее стало известно, что до конца 2021 года в России начнут прививать от коронавируса подростков в возрасте 12-17 лет. Для вакцинации будет использоваться облегченный препарат «Спутник М».

Прививать детей до 15 лет будут с согласия родителей. После 15 лет нужно лишь добровольное согласие самого подростка.

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