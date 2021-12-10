РИАМО - 10 дек. За прошедшие сутки во всех субъектах России зарегистрировали 30 873 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировали 9 956 679 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19.

Для того, чтобы избежать тяжелого течения заболевания и предотвратить опасные последствия, необходимо пройти через процедуру вакцинации.

Сделать прививку в России можно бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных штабах, развернутых в популярных общественных местах. Процедура занимает около 40 минут.

Ранее стало известно, что до конца 2021 года в России станет доступна вакцинация от коронавируса для подростков в возрасте 12-17 лет. Прививать детей до 15 лет будут с согласия родителей. После 15 лет нужно лишь добровольное согласие самого подростка.

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