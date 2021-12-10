РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Ученики гимназий №5 и №20 в Люберцах с депутатом местного совета депутатов возложили цветы к монументам Героев Советского Союза, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Акцию памяти ко Дню Героев Отечества организовали активисты партии «Единая Россия». В рамках проекта «Историческая память» Мурашкин рассказал ребятам о подвигах Николая Власова и Николая Дугина.

«В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто удостоен звания Героя Советского Союза – военным летчикам, имена которых носят две люберецкие гимназии. Истории их жизней навечно останутся в памяти поколений. Капитан Дугин совершил за годы войны более 300 боевых вылетов, в 77 воздушных боях сбил 14 самолетов противника. Подполковник Власов осуществил 280 боевых вылетов, на его счету 10 сбитых вражеских самолетов», - сказал Мурашкин.

Также в памятной акции поучаствовали люберецкие юнармейцы.